عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان

الوكيل الإخباري-  خُطَّت عبارة "هناك محرقة في غزة" على حائط المبكى أو حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة، في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة منذ 22 شهراً، مما أثار إدانة واسعة.اضافة اعلان


ونشرت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، صورة للعبارة التي كُتبت باللون الأسود بالعبرية على الجزء الجنوبي من الحائط الغربي، وفق التسمية اليهودية.

وخُطَّت عبارة مماثلة على جدار الكنيس الكبير في مكان آخر في القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت مشتبهاً به عمره 27 عاماً.

وأثارت الحادثة الغضب في إسرائيل. وقال حاخام الحائط الغربي شموئيل رابينوفيتش في بيان: "المكان المقدس ليس مكاناً للتعبير عن الاحتجاجات.. يجب على الشرطة التحقيق في هذا الفعل، وتتبع الجناة المسؤولين عن هذا التدنيس، وتقديمهم للعدالة".

أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فقال إنه "صُدم"، ووعد بأن الشرطة ستتعامل مع الحادثة "بسرعة البرق".

وقال وزير المال بتسلئيل سموتريتش إن الجناة "نسوا ما يعنيه أن يكونوا يهوداً".

هذا، ودان وزير الدفاع السابق وزعيم المعارضة بيني غانتس الحادثة واعتبرها "جريمة ضد الشعب اليهودي بأسره".

