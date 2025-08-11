ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية بمسجد حذيفة بن اليمان بمنطقة التركمان اليوم الاثنين، ورشة توعوية حول الإسعافات الأولية قدّمها فريق من مديرية دفاع مدني غرب اربد، ضمن الأنشطة اللامنهجية التي يشرف عليها مدرس المركز.

واستعرض النقيب طارق بكار من مديرية دفاع مدني غرب إربد، مبادئ الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة مثل الإغماء، والنزيف، والحروق، والاختناق، والحرائق البسيطة داخل المنزل.