الثلاثاء 2025-08-12 12:33 ص
 

ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية

تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف إربد الثانية بمسجد حذيفة بن اليمان بمنطقة التركمان اليوم الاثنين، ورشة توعوية حول الإسعافات الأولية قدّمها فريق من مديرية دفاع مدني غرب اربد، ضمن الأنشطة اللامنهجية التي يشرف عليها مدرس المركز.

واستعرض النقيب طارق بكار من مديرية دفاع مدني غرب إربد، مبادئ الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة مثل الإغماء، والنزيف، والحروق، والاختناق، والحرائق البسيطة داخل المنزل.


وأكد مدير مديرية أوقاف إربد الثانية، فراس أبو خيط، أن الورشة تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف والمشرفين على المراكز الصيفية على تنمية معارف الطلاب وتزويدهم بالمهارات الحياتية الضرورية، إلى جانب تعليمهم كتاب الله عز وجل و سنة نبيه الكريم.

 
 
ا

ل

ا

ا

ت

