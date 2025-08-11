الثلاثاء 2025-08-12 12:32 ص
 

رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

جانب من الزيارة
 
الإثنين، 11-08-2025 11:31 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، أهمية تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار، خلال زيارة تفقدية اليوم الاثنين، لعدد من المناطق التابعة للبلدية، إلى ضرورة الالتزام بالشفافية وحسن التعامل مع المراجعين لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مبيناً أهمية رصد الاحتياجات الفنية والإدارية وتحديث مرافق البلدية بما يتناسب مع التوسع السكاني والخدمي الذي تشهده جرش.


وأكد بني ياسين حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وتوجيه الفرق الفنية لتذليل العقبات ذات الأولوية بالسرعة الممكنة، تحقيقاً لمبدأ الخدمة الميدانية الفاعلة.


واستمع بني ياسين إلى ملاحظات المواطنين واطلع على الواقع الخدمي في الميدان، خاصة فيما يتعلق بسلامة الطرق وكفاءة الإنارة العامة وديمومة النظافة، مؤكداً أن هذه الزيارات تأتي في إطار توجه البلدية نحو تفعيل الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الاستجابة للملاحظات، وتحسين جودة الخدمات.

 
 
