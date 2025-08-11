رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، أهمية تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن سرعة الإنجاز ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار، خلال زيارة تفقدية اليوم الاثنين، لعدد من المناطق التابعة للبلدية، إلى ضرورة الالتزام بالشفافية وحسن التعامل مع المراجعين لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مبيناً أهمية رصد الاحتياجات الفنية والإدارية وتحديث مرافق البلدية بما يتناسب مع التوسع السكاني والخدمي الذي تشهده جرش.



وأكد بني ياسين حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وتوجيه الفرق الفنية لتذليل العقبات ذات الأولوية بالسرعة الممكنة، تحقيقاً لمبدأ الخدمة الميدانية الفاعلة.