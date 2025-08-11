رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات

وأشار، خلال زيارة تفقدية اليوم الاثنين، لعدد من المناطق التابعة للبلدية، إلى ضرورة الالتزام بالشفافية وحسن التعامل مع المراجعين لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مبيناً أهمية رصد الاحتياجات الفنية والإدارية وتحديث مرافق البلدية بما يتناسب مع التوسع السكاني والخدمي الذي تشهده جرش.
وأكد بني ياسين حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، وتوجيه الفرق الفنية لتذليل العقبات ذات الأولوية بالسرعة الممكنة، تحقيقاً لمبدأ الخدمة الميدانية الفاعلة.
واستمع بني ياسين إلى ملاحظات المواطنين واطلع على الواقع الخدمي في الميدان، خاصة فيما يتعلق بسلامة الطرق وكفاءة الإنارة العامة وديمومة النظافة، مؤكداً أن هذه الزيارات تأتي في إطار توجه البلدية نحو تفعيل الرقابة الميدانية، ورفع مستوى الاستجابة للملاحظات، وتحسين جودة الخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين
-
ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية
-
300 طفل يختتمون فعاليات النادي الصيفي "فرسان العلم"
-
بحث التعاون بين بلدية بيرين و"العمل الدولية"