دور نشر أردنية تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

وقال عضو اتحاد الناشرين الأردنيين مهند حلوه، إن المشاركة الأردنية تعكس عمق العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى الإقبال الملحوظ من زوار المعرض على إصدارات دور النشر الأردنية، خصوصاً المؤلفات العلمية.
من جانبها، أوضحت مسؤولة دار جبرا للنشر والتوزيع رقية كنعان، أن أغلب إصدارات الدار تركز على النتاجات الأدبية والروائية، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القراء العراقيين.
وشهد المعرض مشاركة واسعة من دور نشر أردنية، من بينها، الدار الأهلية، والمنهجية للنشر، والعائدون للنشر والتوزيع، والبيارق، والثقافة، والرضوان للنشر والتوزيع، والكتاب، وجبرا، وصفاء، وكنوز المعرفة، والحامد، وزاد للنشر والتوزيع، وعالم الكتب الحديث، وفضاءات للنشر والتوزيع، ومركز الكتاب الأكاديمي.
