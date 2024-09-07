دون إغلاقات.. بدء صيانة طريقي وادي شعيب من السلط وماحص

ويتضمن العطاء صيانة طريق وادي شعيب ابتداء من حديقة ابو حسان بطول ١٠ كم بكشط طبقة الخلطة الاسفلتية القائمة بسماكة ٧ سم وتجهيز الطبقة الموجودة وتنفيذ الطبقة اللاصقة وحقن الشقوق والترقيعات اللازمة لضبط استوائية الطريق لاستقبال الخلطة الاسفلتية السطحية بسماكة ٧ سم وتوسعة للمنعطفات الخطيرة وتنفيذ اعمال سلامة مرورية من التخطيط ودهان وعاكسات ارضية وشواخص مرورية وحواجز معدنية وإسمنتية ومطبات اسفلتية لتخفيف السرعات واعمال هيدرولوجية لتصريف مياه الامطار بالاضافة لتنفيذ اعمال الحمايات الجانبية لحماية جسم الطريق من الانهيارات .
كما يتضمن صيانة طريق ماحص وادي شعيب بطول ٥ كم من خلال كشط طبقة الخلطة الاسفلتية القائمة بسماكة (٤-٥) سم وتجهيز الطبقة الموجودة وتنفيذ الطبقة اللاصقة وحقن الشقوق لاستقبال الخلطة الاسفلتية السطحية بسماكة (٥)سم للطريق القائم وتوسعة بمعدل سعة (٣-٤) متر على طول المسار لتصبح سعة الطريق بمعدل (٩) م، وتنفيذ الفرشيات اللازمة لاماكن التوسعة وخلطة اسفلتية سطحية سماكة (٥)سم لاماكن التوسعة وتنفيذ اعمال سلامة مرورية تشمل اعمال خطوط دهان وعاكسات ارضية وشواخص مرورية وحواجز معدنية وإسمنتية واعمال هيدرولوجية لتصريف مياه الامطار بالاضافة لتنفيذ اعمال الحمايات الجانبية لحماية جسم الطريق من الانهيارات .
ودعت الوزارة المتجهين الى مناطق الأغوار سلوك طريق العارضة كطريق بديل، علما أن الأعمال في منطقة وادي شعيب ستنفذ دون إغلاق أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية، وتجهيز التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق أعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون سالكي الطريق من خلال التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول أو الشركاء من مديرية الامن العام.
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