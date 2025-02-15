رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في مضارب بني هاشم، أكد العيسوي، في كلمة له، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه وسياسته الراسخة في الدفاع عن مصالحه العليا، ودعم الأشقاء العرب، والوقوف إلى جانب قضاياهم العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستندًا إلى نهج قائم على الحكمة والاعتدال والعمل العربي المشترك.
وقال العيسوي إن الأردن، ينطلق في تحركاته الدولية والإقليمية، من موقف مبدئي وأخلاقي، وأن أولويته المصالح الوطنية العليا.
وأضاف أن جلالة الملك يقود الأردن، بحكمة ورؤية استراتيجية، مستندا إلى إرث هاشمي ثابت ومبدئي.
وقال إن جميع الأردنيين يساندون ويدعمون موقف جلالة الملك الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى أو بأي شِكلاً كان، مؤكدين دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطينية على أراضي فلسطين.
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