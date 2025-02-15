رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان

الوكيل الإخباري- أمَّ المئات من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب العاصمة عمان، اليوم السبت، الديوان الملكي الهاشمي، للتعبير عن اعتزازهم ووقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمهم لمواقف جلالته وجهوده الوطنية والقومية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، حيث كان في استقبالهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي نقل لهم تحيات جلالة الملك واعتزازهم بهم، وبجميع الأردنيين، الذين كانوا على الدوام "على قدر أهل العزم".



وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في مضارب بني هاشم، أكد العيسوي، في كلمة له، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ثابت على مواقفه وسياسته الراسخة في الدفاع عن مصالحه العليا، ودعم الأشقاء العرب، والوقوف إلى جانب قضاياهم العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستندًا إلى نهج قائم على الحكمة والاعتدال والعمل العربي المشترك.



وقال العيسوي إن الأردن، ينطلق في تحركاته الدولية والإقليمية، من موقف مبدئي وأخلاقي، وأن أولويته المصالح الوطنية العليا.



وأضاف أن جلالة الملك يقود الأردن، بحكمة ورؤية استراتيجية، مستندا إلى إرث هاشمي ثابت ومبدئي.

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من جانبه، أكد العين نضال برجس الحديد، رئيس الوفد، وقوف الأردنيين خلف جلالة الملك، وقيادته الحكيمة، لافتا على أن الأردنيين سيكونون على الدوام درعٌ الوطن وجنوداً للملك.