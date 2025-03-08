رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "صناع الخير"

وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، قال العيسوي إن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات والتحديات والارتقاء بمستوى المسؤوليات الوطنية والقومية.
وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ثوابته الوطنية راسخة ومنعة جبهته الداخلية قوية، مبينا أنه رغم الظروف والتحديات السياسية والاقتصادية، يواصل الأردن مسيرته الإصلاحية في مختلف المجالات، مما يعزز مقومات الاقتصاد الوطني، ويساهم في تجاوز العديد من التحديات .
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، في خندق الوطن، داعمين لجميع مواقفه ومساعيه، وقالوا "مع الملك.. الأردن أولا.. لا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل والقدس خط أحمر".
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