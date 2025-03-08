رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "صناع الخير"

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من مجموعة "صناع الخير"، الذين عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة والشجاعة.



وفي مستهل اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، قال العيسوي إن الظروف الإقليمية والدولية الحالية تتطلب من الجميع تجاوز الخلافات والتحديات والارتقاء بمستوى المسؤوليات الوطنية والقومية.



وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ثوابته الوطنية راسخة ومنعة جبهته الداخلية قوية، مبينا أنه رغم الظروف والتحديات السياسية والاقتصادية، يواصل الأردن مسيرته الإصلاحية في مختلف المجالات، مما يعزز مقومات الاقتصاد الوطني، ويساهم في تجاوز العديد من التحديات .

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