رئيس الوزراء: دعم مطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على رأس أولوياتنا

وبيّن أننا كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير، مؤكدا أن الأردن القوي المنيع هو غايتنا وهدفنا الأسمى.
وتابع رئيس الوزراء، أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منا كل جهد مخلص.
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