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رئيس الوزراء: دعم مطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على رأس أولوياتنا

جانب من البيان الوزاري
جانب من البيان الوزاري
الأحد، 01-12-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الدعم الحكومي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مطلق وعلى رأس أولويات الحكومة.

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وقال حسان، خلال إلقائه البيان الوزاري أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، إن دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ليبقى الأردن محميا مصانا من تقلبات المنطقة وفوضى الحروب العبثية ومن أعداء الاعتدال والحكمة والعقل.

 

وأضاف أن فلسطين قضيتنا المركزية وسيبقى الأردن السند لفلسطين، ويقدم كل ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وأشار حسان إلى أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.


وبيّن أننا كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير، مؤكدا أن الأردن القوي المنيع هو غايتنا وهدفنا الأسمى.


وتابع رئيس الوزراء، أقف والفريق الوزاري أمام مجلسكم الموقر، في هذا الاستحقاق الدستوري، الذي نقدم فيه بيان الحكومة لطلب ثقة نواب الأمة، لنحمل وإياكم وبعون الله، شرف خدمة الوطن والملك والشعب الأردني الأبي الذي يستحق منا كل جهد مخلص.

 
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