رئيس الوزراء ونظيره اللُّبناني يتَّفقان على عقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة خلال العام الحالي

الوكيل الإخباري- اتفق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نوَّاف سلام على عقد أعمال اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة خلال العام الحالي.

اضافة اعلان