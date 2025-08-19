الثلاثاء 2025-08-19 05:36 م
 

رئيس الوزراء ونظيره اللُّبناني يتَّفقان على عقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة خلال العام الحالي

الثلاثاء، 19-08-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   اتفق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نوَّاف سلام على عقد أعمال اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة خلال العام الحالي.

وأكَّد الجانبان، في جولة مباحثات ثانية جرت خلال مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء تكريماً للضَّيف اللُّبناني والوفد المرافق له، أنَّ اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللُّبنانيَّة المشتركة ستركّز على قطاعات التّجارة والنَّقل والطَّاقة لتوسيع التعاون فيها خلال الفترة المقبلة.

 
 
