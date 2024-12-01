 
الأحد 2024-12-01 11:07 ص
 

رئيس الوزراء يحدد موعد البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء جعفر حسان بأن الحكومة تتابع يومياً جدول تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشكل رافعاً حقيقياً لنمو وتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية .

اضافة اعلان

 

وبين حسان بأن على رأس هذه المشاريع الكبرى مشروع الناقل الوطني للمياه ، والذي يعتبر بحسب حسان ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة ، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحله والسير في توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل .

وأكد حسان بأن البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني سيكون نهاية العام المقبل 2025 .

 
gnews

أحدث الأخبار

فعالية في مدريد تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة

فلسطين 50 مدينة إسبانية تغني دعما لغزة

ا

أخبار محلية هذا ما قاله رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور

تمن

منوعات دليلك الشامل للحصول على فيزا السعودية خطوة بخطوة

تعبيرية

أخبار محلية رئيس الوزراء يحدد موعد البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه

ل

أخبار محلية رئيس الوزراء: لن نقبل بمقايضات على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم

جانب من البيان الوزاري

أخبار محلية رئيس الوزراء: دعم مطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية على رأس أولوياتنا

رلاا

أخبار الشركات شركة أكابس وجامعة الحسين التقنية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون الأكاديمي المشترك

جانب من الجلسة

شؤون برلمانية مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل



 




الأكثر مشاهدة