رئيس الوزراء يحدد موعد البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه

وبين حسان بأن على رأس هذه المشاريع الكبرى مشروع الناقل الوطني للمياه ، والذي يعتبر بحسب حسان ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة ، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحله والسير في توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل .
وأكد حسان بأن البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني سيكون نهاية العام المقبل 2025 .
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