رئيس الوزراء يحدد موعد البدء بمشروع الناقل الوطني للمياه

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان بأن الحكومة تتابع يومياً جدول تنفيذ المشاريع الكبرى التي تشكل رافعاً حقيقياً لنمو وتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية .



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وبين حسان بأن على رأس هذه المشاريع الكبرى مشروع الناقل الوطني للمياه ، والذي يعتبر بحسب حسان ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة ، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحله والسير في توقيع اتفاقية الإغلاق المالي للمشروع العام المقبل .



وأكد حسان بأن البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني سيكون نهاية العام المقبل 2025 .