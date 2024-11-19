رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في رئاسة الوزراء، الثلاثاء، رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والسياحة والتعليم المهني والتقني، فضلا عن توسيع التعاون الاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.



وتناول اللقاء، أهمية تطوير شراكات تغتنم ما يملكه الأردن من اتفاقيات تجاره حرة تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، وما تملكه بولندا من خبرات في المجالات الصناعية والتقنية.