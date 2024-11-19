 
الثلاثاء 2024-11-19 07:07 م
 

رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي

رئيس الوزراء جعفر حسّان (يمين) يستقبل الرئيس البولندي أندريه دودا (يسار).
رئيس الوزراء جعفر حسّان (يمين) يستقبل الرئيس البولندي أندريه دودا (يسار).
الثلاثاء، 19-11-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في رئاسة الوزراء، الثلاثاء، رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والسياحة والتعليم المهني والتقني، فضلا عن توسيع التعاون الاستثماري بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.


وتناول اللقاء، أهمية تطوير شراكات تغتنم ما يملكه الأردن من اتفاقيات تجاره حرة تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، وما تملكه بولندا من خبرات في المجالات الصناعية والتقنية.


وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الكبرى التي يعكف الأردن على تنفيذها وتشكل فرصا استثمارية، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والبنى التحية.

 
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