رئيس الوزراء يوجه لدراسة إمكانية زيادة مدة صلاحية جواز السفر

وأشار إلى أهميَّة الإسراع في ربط بيانات دائرة الأحوال المدنية مع الدَّوائر الأخرى، خصوصاً المحاكم الشرعيَّة؛ لما لذلك من دور مهمّ في التسهيل على المواطنين.
وشدَّد رئيس الوزراء على أهميَّة مشروع الأرشفة الوطني للوثائق المتعلِّقة ببيانات المواطنين، لافتاً في هذا الصَّدد إلى أهميَّة المضي قُدُماً في مشروع الأرشفة التَّاريخيَّة لجميع الوثائق الصَّادرة عن الدَّائرة منذ تأسيسها، والتي بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، وضرورة تعميم هذه التَّجربة على دوائر ومؤسَّسات حكوميَّة أخرى لديها وثائق ورقيَّة مهمَّة.
واطَّلع رئيس الوزراء، على خدمة إصدار جواز السَّفر الإلكتروني عبر تطبيق "سند"، التي أطلقتها الدَّائرة مطلع الشَّهر الجاري في إطار جهودها لمواكبة التحوُّل الرَّقمي.
وأكَّد رئيس الوزراء ضرورة تعميم تجربة جواز السَّفر الإلكتروني على وثائق أخرى مثل بطاقة الأحوال الشخصيَّة وغيرها من الوثائق التي يحتاجها المواطنون، بما يسهم في تسهيل هذه الخدمات وتقليل الجهد والكلف عليهم، لافتاً كذلك إلى دراسة إمكانيَّة زيادة مدَّة صلاحيَّة جواز السَّفر.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: المباني القائمة ملزمة بتركيب سارية علم عند طلب إصدار إذن إشغال
-
الزيود يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
-
توضيح بخصوص شواحن المركبات الكهربائية في الأردن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في قضاء المزرعة
-
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2025-2026
-
وزير الداخلية يستقبل في مطار الملكة علياء الدولي وزير الدولة للشؤون الداخلية القطري
-
تمديد استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في الصّحة والسّلامة المهنيّة
-
تخريج دورة الأمن والحماية الخاصة بمديرية أمن وحماية المطارات