الخميس 2025-12-11 12:02 م

سيول تجتاح مدرسة عراقية.. والطلاب والمعلمون ينجون بأعجوبة - فيديو

فل
من الفيديو
الخميس، 11-12-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت إحدى المدارس الابتدائية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية، يوم الأربعاء، مشهداً درامياً بعد اجتياح السيول لمبنى المدرسة.

اضافة اعلان


وبحسب الفيديو المتداول، هرع المعلمون إلى إخلاء المدرسة من التلاميذ ومساعدتهم على الخروج بأمان، كما أظهرت كاميرات المراقبة.


ووثق مقطع آخر نجاة عدد من الأطفال بأعجوبة بعد انهيار جدار مدرسة قنديل إثر تدفق السيول، وذلك بعد ثوانٍ من مرورهم بمحاذاته.


وتأتي هذه الحوادث على خلفية موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان يوم الاثنين، مسببة سيولاً في مناطق عدة، بينها جمجمال وتكية، ودخول المياه والطين إلى المنازل وتلف ممتلكات الأهالي.


كما قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون في السليمانية بسبب السيول، فيما وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بتقديم المساعدات للمتضررين، وأعربت الرئاسة العراقية عن تضامنها مؤكدة أن الفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.


وفي النجف، أعلنت مديرية الدفاع المدني استعدادها الكامل لمواجهة أي سيول محتملة قادمة من المناطق الغربية والقريبة من الحدود السعودية.

 

 

 

 

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

فل

منوعات سيول تجتاح مدرسة عراقية.. والطلاب والمعلمون ينجون بأعجوبة - فيديو

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال" تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الحالة الجوية

غاغت

منوعات مشهد مرعب.. طائرة تصطدم بسيارة في فلوريدا (فيديو)

زيت الزيتون

خاص بالوكيل الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

نقود أردنية

اقتصاد محلي "جمعية البنوك": خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

أخبار محلية "الصناعة": إدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الجوي

"العلوم التطبيقية" تحتفي بعام من التميز برعاية دولة السيد سمير الرفاعي الأكرم

أخبار الشركات "العلوم التطبيقية" تحتفي بعام من التميز برعاية دولة السيد سمير الرفاعي الأكرم



 






الأكثر مشاهدة