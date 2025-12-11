سيول تجتاح مدرسة عراقية.. والطلاب والمعلمون ينجون بأعجوبة - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت إحدى المدارس الابتدائية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية، يوم الأربعاء، مشهداً درامياً بعد اجتياح السيول لمبنى المدرسة.

اضافة اعلان



وبحسب الفيديو المتداول، هرع المعلمون إلى إخلاء المدرسة من التلاميذ ومساعدتهم على الخروج بأمان، كما أظهرت كاميرات المراقبة.



ووثق مقطع آخر نجاة عدد من الأطفال بأعجوبة بعد انهيار جدار مدرسة قنديل إثر تدفق السيول، وذلك بعد ثوانٍ من مرورهم بمحاذاته.



وتأتي هذه الحوادث على خلفية موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان يوم الاثنين، مسببة سيولاً في مناطق عدة، بينها جمجمال وتكية، ودخول المياه والطين إلى المنازل وتلف ممتلكات الأهالي.



كما قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون في السليمانية بسبب السيول، فيما وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بتقديم المساعدات للمتضررين، وأعربت الرئاسة العراقية عن تضامنها مؤكدة أن الفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.



وفي النجف، أعلنت مديرية الدفاع المدني استعدادها الكامل لمواجهة أي سيول محتملة قادمة من المناطق الغربية والقريبة من الحدود السعودية.





لمزيد من الاخبار تابعوا موقع https://t.co/u5IY7b5KU3 pic.twitter.com/L3kFQHbQVW انهيار حائط مدرسة في السليمانية بسبب الفيضانات بعد عبور الطلبة بجوارهلمزيد من الاخبار تابعوا موقع #السومرية December 10, 2025

View this post on Instagram A post shared by 964عربي (@964arabic)