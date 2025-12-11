مشهد مرعب.. طائرة تصطدم بسيارة في فلوريدا (فيديو)

الوكيل الإخباري- اصطدمت طائرة صغيرة من طراز "بيتشكرافت 55" بسيارة أثناء محاولة هبوط اضطراري على طريق سريع في ولاية فلوريدا بعد تعطل محركيها، وفقًا لـ"فوكس نيوز".

اضافة اعلان



أدى الاصطدام إلى دفع السيارة نحو الحاجز الإسمنتي وتناثر الحطام، ما استدعى إغلاق الطريق لحين وصول فرق الطوارئ.



نجا الطيار وراكب كان معه، بينما نُقلت سائقة السيارة البالغة 57 عامًا إلى المستشفى بإصابات طفيفة.

ولا يزال سبب فقدان الطاقة في المحركين قيد التحقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).