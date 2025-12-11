مشهد مرعب.. طائرة تصطدم بسيارة في فلوريدا (فيديو)

أدى الاصطدام إلى دفع السيارة نحو الحاجز الإسمنتي وتناثر الحطام، ما استدعى إغلاق الطريق لحين وصول فرق الطوارئ.
نجا الطيار وراكب كان معه، بينما نُقلت سائقة السيارة البالغة 57 عامًا إلى المستشفى بإصابات طفيفة.
ولا يزال سبب فقدان الطاقة في المحركين قيد التحقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).
This is a real video of a plane crash-landing onto a moving car in Floridapic.twitter.com/9Qrhwg3sPT— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) December 10, 2025
