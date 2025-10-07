إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات

وأكدت إدارة السير، أن الالتزام بقانون السير والقيادة بمسؤولية ليس مجرد واجب فردي، بل هو التزام جماعي يسهم في حماية الأرواح وضمان السلامة على الطرقات، داعية السائقين إلى التحلي بالانضباط المروري وتجنب السلوكيات الخطرة أثناء القيادة.
وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام بربط حزام الأمان، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والابتعاد عن الوقوف الخاطئ والانحراف المفاجئ، لما لهذه المخالفات من أثر مباشر في وقوع الحوادث والإصابات.
وقالت، إن السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً من جميع مستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن القرارات التي يتخذها السائق خلف المقود قد تحدد مصيره ومصير الآخرين، داعية الجميع إلى الالتزام بثقافة مرورية حضارية تحفظ الأرواح وتحد من الحوادث.
