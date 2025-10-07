فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وسيشمل مناطق: أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، إضافة إلى بئر 3 في صوفرة ومدرسة أبو سيدو الأساسية.
