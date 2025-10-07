الثلاثاء 2025-10-07 07:51 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

الثلاثاء، 07-10-2025 07:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في مناطق محدودة من لواء الأغوار الشمالية، غدا الأربعاء، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فصل التيار سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وسيشمل مناطق: أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، إضافة إلى بئر 3 في صوفرة ومدرسة أبو سيدو الأساسية.

 
 
