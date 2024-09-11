رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الاردني يشكر الاردنيين

الوكيل الإخباري- اتقدم بالشكر والتقدير لكافة ابناء الشعب الاردني الواحد لاختيارهم ودعمهم ابناء حزب تيار الاتحاد الوطني في القائمة الحزبية واننا وكافة اعضاء الحزب لنعاهدكم جميعا ان نستمر في عطائنا لخدمة الوطن والمواطنين وجلالة الملك المفدى وليكون برنامج الحزب الاصلاحي منهاجنا في السير على الطريق الاصلاحي والنهوض بجيل الشباب ليكونوا قادرين على ادارة الطريق الاصلاحي بعيدا عن العواطف والمؤثرات والوعود الوهميه وليكونوا قادة في اماكن ابداعهم وبنظرة ايجابيه بعيدة عن التشاؤوم والسلبيه .

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