رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الاردني يشكر الاردنيين

اننا في حزب تيار الاتحاد الوطني وعلى الرغم من عدم تحقيق طموحاتنا في انتخابات ال2024 فاننا نتطلع لان نحقق ما يصبوا اليه المؤمنين في وحدتنا الوطنيه والعمل الحزبي البناء في السنوات القادمه في مختلف الميادين وكما نؤكد لكم ان اختياركم لحزب تيار الاتحاد الوطني وقائمتة الحزبيه التي قادها باقتدار الكابتن زهير الخشمان وزملائه وحصولها على 3 مقاعد نيابيه للحزب سيكون هو وزملائه النائب ايمن البداوي والنائب جهاد العبوي والعديد من قياديي الحزب الفائزين بثقتكم في الدوائر المحليه سيكونوا جميعا ممثلين لمنهاج الحزب وبرنامجه وفق تطلاعاتكم المستقبليه للوصول الى الاردن الجديد . مقدرين كل واحد منكم سواء قام باختيارنا او اختيار القوائم الاخرى .
الكابتن محمد الخشمان
رئيس حزب تيار الاتحاد الوطني الاردني
الكابتن محمد الخشمان
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