رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد المرحلة الثالثة من "تطوير أحياء عمان"

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم السبت، سير العمل في مشروع تطوير أحياء عمان المرحلة الثالثة "تجميل المحطة".

واطلع الشواربةـ برفقة مدير مدينة عمان بالإنابة المهندس نبيل الجريري، على شرح مفصل من المدير التنفيذي لمشاريع تطوير أحياء عمان والمسارات السياحية المهندس محمد ابو زيتون، عن سير العمل في المرحلة الثالثة من المشروع.


وتهدف المرحلة إلى تنفيذ تحسينات مرورية على طول شارع الجيش، وإضافة مسرب رابع، وتأهيل البنية التحتية من خطوط تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإزالة الحديقة الطولية السابقة التي تهدد السلامة العامة من خلال إزالة الجدران المتهالكة والآيلة للسقوط واستبدالها بجدران مسبقة الصب ذات جماليّة تتناسب مع طبيعة المنطقة.

 
 
