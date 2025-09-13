رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد المرحلة الثالثة من "تطوير أحياء عمان"

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم السبت، سير العمل في مشروع تطوير أحياء عمان المرحلة الثالثة "تجميل المحطة".

اضافة اعلان



واطلع الشواربةـ برفقة مدير مدينة عمان بالإنابة المهندس نبيل الجريري، على شرح مفصل من المدير التنفيذي لمشاريع تطوير أحياء عمان والمسارات السياحية المهندس محمد ابو زيتون، عن سير العمل في المرحلة الثالثة من المشروع.