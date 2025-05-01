رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة

الوكيل الإخباري- شارك رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، كمتحدث رئيس في مؤتمر سياحة المغامرات الدولي الأول في الفجيرة بالإمارات، والذي أقيم تحت شعار "المجتمع والاستدامة".

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