الخميس 2025-05-01 02:44 م
 

رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
 
الخميس، 01-05-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-    شارك رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، كمتحدث رئيس في مؤتمر سياحة المغامرات الدولي الأول في الفجيرة بالإمارات، والذي أقيم تحت شعار "المجتمع والاستدامة".

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وبحسب بيان عن المجلس، اليوم الخميس، قدم البريزات ضمن جلسة بعنوان "الاستدامة والمجتمع"، رؤية شاملة حول تجربة البترا كنموذج للتنمية السياحية المستدامة، مؤكدًا أهمية التوازن بين حماية الإرث الثقافي وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا.

 
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