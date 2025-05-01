رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة

وبحسب بيان عن المجلس، اليوم الخميس، قدم البريزات ضمن جلسة بعنوان "الاستدامة والمجتمع"، رؤية شاملة حول تجربة البترا كنموذج للتنمية السياحية المستدامة، مؤكدًا أهمية التوازن بين حماية الإرث الثقافي وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا.
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