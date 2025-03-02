رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مقر المحاكم العسكرية الجديد

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، مشروع مقر المحاكم العسكرية الجديد في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، التابع لمديرية القضاء العسكري، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، الى ايجاز حول تجهيزات المقر الجديد، إلى جانب الأنظمة التقنية المتطورة، التي تم اعتمادها لتعزيز كفاءته، وما يوفره من إمكانات تسهم في تعزيز الإجراءات بأعلى مستويات الدقة والإنجاز.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية دور مديرية القضاء العسكري في تحقيق العدالة، ضمن معايير النزاهة والشفافية، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون المشترك مع الجهات القضائية المختلفة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة الأمن الوطني.