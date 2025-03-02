 
الأحد 2025-03-02 04:35 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مقر المحاكم العسكرية الجديد

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
الأحد، 02-03-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، مشروع مقر المحاكم العسكرية الجديد في منطقة طبربور بالعاصمة عمان، التابع لمديرية القضاء العسكري، وكان في استقباله مديرها.

اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، الى ايجاز حول تجهيزات المقر الجديد، إلى جانب الأنظمة التقنية المتطورة، التي تم اعتمادها لتعزيز كفاءته، وما يوفره من إمكانات تسهم في تعزيز الإجراءات بأعلى مستويات الدقة والإنجاز.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية دور مديرية القضاء العسكري في تحقيق العدالة، ضمن معايير النزاهة والشفافية، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون المشترك مع الجهات القضائية المختلفة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة الأمن الوطني.


وجال اللواء الركن الحنيطي في موقع مشروع مقر المحاكم العسكرية الجديدة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات القضاء العسكري من احترافية عالية في التعامل مع مختلف القضايا، ودورها في الحفاظ على مستوى الأداء والانضباط الذي يعكس روح الالتزام والانتماء للوطن.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مقر المحاكم العسكرية الجديد

غزة

فلسطين ارتفاع عدد شهداء غزة منذ وقف إطلاق النار إلى 116 شهيدا

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية 1000 جائزة رمضانية مقدمة من صندوق الإئتمان العسكري

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يوجه لوضع خطة تفصيلية لصيانة وتطوير مدينة الحسين للشباب

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات حكومية للتخفيف على المواطنين

سوريا

أخبار محلية تنويه بخصوص عودة اللاجئين السوريين في الأردن الى بلادهم

غت

المرأة والجمال إطلالة رمضانية متجددة.. إليك أفضل عمليات تجميل آمنة في شهر رمضان

الدفاع المدني

أخبار محلية 7 اصابات بجروح وكسور في حادث سير



 




الأكثر مشاهدة