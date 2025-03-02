رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مقر المحاكم العسكرية الجديد

واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، الى ايجاز حول تجهيزات المقر الجديد، إلى جانب الأنظمة التقنية المتطورة، التي تم اعتمادها لتعزيز كفاءته، وما يوفره من إمكانات تسهم في تعزيز الإجراءات بأعلى مستويات الدقة والإنجاز.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية دور مديرية القضاء العسكري في تحقيق العدالة، ضمن معايير النزاهة والشفافية، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون المشترك مع الجهات القضائية المختلفة، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة الأمن الوطني.
وجال اللواء الركن الحنيطي في موقع مشروع مقر المحاكم العسكرية الجديدة، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه مرتبات القضاء العسكري من احترافية عالية في التعامل مع مختلف القضايا، ودورها في الحفاظ على مستوى الأداء والانضباط الذي يعكس روح الالتزام والانتماء للوطن.
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