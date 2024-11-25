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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان
الحنيطي يستقبل السفير الماليزي في عمان
الإثنين، 25-11-2024 02:28 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الاثنين، السفير الماليزي في عمّان محمد نصري بن عبد الرحمن.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

 

 
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