رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

الإثنين، 15-09-2025 05:31 م
الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الإثنين، منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن شيري ريتسيما أندرسون.اضافة اعلان


وبحث الجانبان، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وأطر التنسيق المشتركة، خاصة ً في المجالات الإنسانية والتنموية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وخدمة المجتمعات المستهدفة.

من جهته أشاد اللواء الركن الحنيطي بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة لمواجهة التحديات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت منسقة الأمم المتحدة عن تقديرها العميق للدور الكبير والمتميز الذي تقوده المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم السلم والاستقرار، علاوة على الجهود المبذولة في تقديم المساعدات الإنسانية، مشيدةً بهذه الجهود الاستثنائية المقدمة، معربةً عن اعتزاز الأمم المتحدة بالشراكة القوية مع المملكة.
 
 
