رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين

الوكيل الإخباري- كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، الرائد حاكم الدعجة والرائد سفيان الضامن من مرتبات مديرية الدائرة المالية، بعد حصولهما على شهادات محلية ودولية في مجال المحاسبة والتدقيق والتحليل المالي المتقدم، وذلك تحفيزاً وتقديراً لجهودهما المتميزة.

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وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في دعم المتميزين والمتفوقين من منتسبيها لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع الكفاءات على المستوى المحلي والدولي.