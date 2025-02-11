 
الثلاثاء 2025-02-11 05:29 م
 

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين من مديرية الدائرة المالية
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين من مديرية الدائرة المالية
الثلاثاء، 11-02-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-   كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، الرائد حاكم الدعجة والرائد سفيان الضامن من مرتبات مديرية الدائرة المالية، بعد حصولهما على شهادات محلية ودولية في مجال المحاسبة والتدقيق والتحليل المالي المتقدم، وذلك تحفيزاً وتقديراً لجهودهما المتميزة.

اضافة اعلان


وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في دعم المتميزين والمتفوقين من منتسبيها لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع الكفاءات على المستوى المحلي والدولي.


وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بكفاءتهما وسعيهما في تطوير مهاراتهما الأكاديمية وتحصيلهما العلمي بشكل ينعكس على أداء عمل مديرية الدائرة المالية وحرصهما على نقل صورة مشرقة عن القوات المسلحة الأردنية لبذل مزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والكلية الجامعية الماليزية

جامعة الدول العربية

أخبار محلية الجامعة العربية: موقف الأردن ومصر من تهجير الفلسطينيين في منتهى القوة

مشاركة أردنية لافتة في مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بالكويت

أخبار محلية مشاركة أردنية لافتة في مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بالكويت

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى جلسة حوارية بعنوان معالجة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين من مديرية الدائرة المالية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين

غزة

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في رفح

شعار البريد الأردني

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين البريد و"الأحوال المدنية"

شاحنات على الحدود الأردنية السورية

أخبار محلية "سانا": الأردن يعفي الشاحنات السورية من جميع الرسوم



 




الأكثر مشاهدة