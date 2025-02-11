رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين

وأكد اللواء الركن الحنيطي، أن هذا التكريم يعكس اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في دعم المتميزين والمتفوقين من منتسبيها لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع الكفاءات على المستوى المحلي والدولي.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بكفاءتهما وسعيهما في تطوير مهاراتهما الأكاديمية وتحصيلهما العلمي بشكل ينعكس على أداء عمل مديرية الدائرة المالية وحرصهما على نقل صورة مشرقة عن القوات المسلحة الأردنية لبذل مزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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