رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً أمريكياً من شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، التعاون في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية، بهدف تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الأردنية ومواكبة التطورات الحاصلة في مجالات صناعة المعدات العسكرية، وبما يسهم في تعزيز قدراتها وإمكاناتها.
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