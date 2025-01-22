رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً أمريكياً من شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن/ الشرق الأوسط للصناعات العسكرية الفريق أول المتقاعد جون نيكلسون والوفد المرافق.

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