رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

الوكيل الإخباري- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، ومدير المخابرات اللبناني.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفين أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.