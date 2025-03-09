رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفين أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
وجاء اللقاء على هامش بدء أعمال اجتماع سوريا ودول الجوار الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية لبحث آليات عملية التعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى التي تواجهها هذه الدول.
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