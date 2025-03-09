 
الأحد 2025-03-09 08:24 م
 

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني
رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني
 
الأحد، 09-03-2025 07:52 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد، وزير الدفاع الوطني اللبناني ميشال منسى، ومدير المخابرات اللبناني.

اضافة اعلان


وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيفين أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


وجاء اللقاء على هامش بدء أعمال اجتماع سوريا ودول الجوار الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية لبحث آليات عملية التعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى التي تواجهها هذه الدول.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس حالة عدم استقرار جوي وامطار رعدية الاثنين - تحذيرات

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير الدفاع اللبناني

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سورية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توقع تسجيل 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة

وزارة الاوقاف

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

وزير الزراعة خالد الحنيفات

أخبار محلية وزير الزراعة: إنشاء وصيانة 153 حفيرة وسدا ترابيا

وزارة الزراعة

أخبار محلية اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار



 
 



 

الأكثر مشاهدة