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رجالات الفحيص يثمنون ويدعمون مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين

رجالات الفحيص يثمنون ويدعمون مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين
رجالات الفحيص يثمنون ويدعمون مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين
السبت، 15-02-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري-   دعى وزير المياه الأسبق د حازم الناصر عدد من رجالات الفحيص، السبت، ضمن جلسة حوارية لشكر ودعم مواقف جلالة الملك الرافضة لتهجير ابناء غزة من بلادهم.

واكد الناصر خلال الجلسة وقوف اهالي ورجالات الفحيص والتفافهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم المطلق لجميع قرارات الملك.

وقال إن "جلالة الملك دائما يفعل ما هو فيه مصلحة لبلاده وشعبه"، مشيراً إلى خطاب العرش في اليوبيل الفضي وعهده الذي تعهد فيه للشعب الأردني. 

وأضاف "تبنى جلالته موقفا عربيا موحدا تجاه اخواننا في فلسطين وإصراره على حل الدولتين ومنع التهجير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

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ومن جانبهم ثمن الحضور مواقف الملك الرافضة لتهجير الفلسطينيين بعد اللقاء الاخير بين جلالته والرئيس الأمريكي.

 
gnews

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