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رسالة تفطر القلوب .. دكتور ينعى الناشط أيمن العلي !

الشاب أيمن العلي ووالدته
الشاب أيمن العلي ووالدته
الإثنين، 18-11-2024 01:37 م

الوكيل الإخباري- نعى الدكتور سلطان الزيود، بكلمات مؤثرة، وفاة الناشط أيمن العلي، والذي كان أحد طلابه في الجامعة الهاشمية قسم إدارة الاعمال.

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وقال الزيود، في منشور  على "فيسبوك" : لم تقتصر العلاقة بيني وبينه على علاقة الطالب بمدرسه بل كانت علاقة صداقة، وأني أشهد له بحسن الخلق وطيبة القلب ولا نزكيه على الله".

وأضاف: "كان الراحل العلي يتحلى بحسن الخلق وطيبة القلب .. نسأل الله أن يجعل مرضه كفارة وأن يرحمه ويتجاوز عنه".

 

وكان العلي قد أعلن منذ أكثر من عام إصابته بمرض سرطان المعدة ، لتبدأ بعدها رحلة العلاج التي انتهت بوفاة الناشط أيمن العلي صباح اليوم الإثنين .

وتقام صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين ، فيما سيدفن جثمان الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية ، وسيقام بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة  يومي الاثنين والثلاثاء  من الساعة  4 مساءً  إلى الساعة 10 مساءً .

 
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