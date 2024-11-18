رسالة تفطر القلوب .. دكتور ينعى الناشط أيمن العلي !

وقال الزيود، في منشور على "فيسبوك" : لم تقتصر العلاقة بيني وبينه على علاقة الطالب بمدرسه بل كانت علاقة صداقة، وأني أشهد له بحسن الخلق وطيبة القلب ولا نزكيه على الله".
وأضاف: "كان الراحل العلي يتحلى بحسن الخلق وطيبة القلب .. نسأل الله أن يجعل مرضه كفارة وأن يرحمه ويتجاوز عنه".
وتقام صلاة الجنازة على المرحوم بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين ، فيما سيدفن جثمان الفقيد في مقبرة سحاب الإسلامية ، وسيقام بيت العزاء في رابطة عرابة منطقة عرجان بالقرب من مدارس العروبة يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً .
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