رسالة تفطر القلوب .. دكتور ينعى الناشط أيمن العلي !

الوكيل الإخباري- نعى الدكتور سلطان الزيود، بكلمات مؤثرة، وفاة الناشط أيمن العلي، والذي كان أحد طلابه في الجامعة الهاشمية قسم إدارة الاعمال.

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وقال الزيود، في منشور على "فيسبوك" : لم تقتصر العلاقة بيني وبينه على علاقة الطالب بمدرسه بل كانت علاقة صداقة، وأني أشهد له بحسن الخلق وطيبة القلب ولا نزكيه على الله".



وأضاف: "كان الراحل العلي يتحلى بحسن الخلق وطيبة القلب .. نسأل الله أن يجعل مرضه كفارة وأن يرحمه ويتجاوز عنه".