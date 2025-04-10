رفع سعر بيع طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام بقيمة 16.5 دينار

وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد مقارنة مع الشهرين الماضيين.
وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 33 لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
وأبقى القرار سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما رفع سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، بقيمة 3 دنانير، للطن الواحد، ليصبح سعره 157 ديناراً حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.
ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي ولمدة شهر.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول مدينة القدس القديمة وأسوارها
-
مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية بقيمة 210 آلاف دينار لبلدية الرمثا
-
رفع سعر دقيق القمح الموحد بقيمة 4.85 دينار لشهر نيسان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
تمرين محاكاة لمحاولة تهريب مادة مشعّة في مطار الملك حسين الدولي
-
العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير
-
539 فرصة عمل في المعرض الوظيفي الثاني بصناعة الزرقاء
-
لماذا ارتفعت أسعار القهوة ؟