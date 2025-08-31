ريم الجازي مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان خلفاً لنارت بوران

الوكيل الإخباري- تقرّر تعيين السيدة ريم رمزي مشهور الجازي، مديرة لإدارة الإعلام والاتصال/ مكتب جلالة الملك، في الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من 31 آب 2025.

وعملت الجازي مديرة لإدارة الإعلام والاتصال في مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي العامر منذ عام 2019.