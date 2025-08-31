الأحد 2025-08-31 04:49 م
 

ريم الجازي مديرا لإدارة الإعلام والاتصال في الديوان خلفاً لنارت بوران

الوكيل الإخباري-   تقرّر تعيين السيدة ريم رمزي مشهور الجازي، مديرة لإدارة الإعلام والاتصال/ مكتب جلالة الملك، في الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من 31 آب 2025.

وعملت الجازي مديرة لإدارة الإعلام والاتصال في مكتب سمو ولي العهد في الديوان الملكي الهاشمي العامر منذ عام 2019.


وتمتلك خبرة عملية في مجال الاتصال والإعلام السياسي لأكثر من 20 عامًا، كما عملت سابقاً في عدد من المنظمات الدولية، منها الاتحاد الأوروبي وهيئة الإنقاذ الدولية.
الجازي حاصلة على درجة الماجستير في الإعلام السياسي، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسة، كما شاركت في عدد من الدورات المتخصصة في الإعلام السياسي والاتصال.

 
 
