الثلاثاء 2025-10-07 02:49 م
 

زراعة الكورة تدعو المزارعين للمشاركة بمهرجان الرمان والمنتجات الريفية

الثلاثاء، 07-10-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   دعا مدير زراعة لواء الكورة، المهندس سالم الخصاونة، المزارعين في اللواء إلى التسجيل والمشاركة في مهرجان الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية السنوي السابع عشر الذي تنظمه محافظة إربد.اضافة اعلان


وقال الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التسجيل للمشاركة في المهرجان سيستمر حتى نهاية دوام يوم 9 تشرين الأول الحالي، في مديرية زراعة لواء الكورة أو مديرية زراعة محافظة إربد.

وبيّن أن التسجيل يتم بشكل شخصي مع إحضار صورة عن الهوية الشخصية، مشيرًا إلى أن المهرجان سيُقام خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول الحالي، ويتضمن عروضًا لمنتجات الرمان المحلية والمأكولات الريفية والحرف اليدوية التي تعكس تراث المنطقة الزراعي والريفي.

وأكد الخصاونة أن مديرية الزراعة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى دعم المزارعين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تسويق منتجاتهم وإبراز جودة الإنتاج الزراعي في لواء الكورة ومحافظة إربد بشكل عام.
 
 
