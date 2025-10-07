زراعة الكورة تدعو المزارعين للمشاركة بمهرجان الرمان والمنتجات الريفية

وقال الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التسجيل للمشاركة في المهرجان سيستمر حتى نهاية دوام يوم 9 تشرين الأول الحالي، في مديرية زراعة لواء الكورة أو مديرية زراعة محافظة إربد.
وبيّن أن التسجيل يتم بشكل شخصي مع إحضار صورة عن الهوية الشخصية، مشيرًا إلى أن المهرجان سيُقام خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول الحالي، ويتضمن عروضًا لمنتجات الرمان المحلية والمأكولات الريفية والحرف اليدوية التي تعكس تراث المنطقة الزراعي والريفي.
وأكد الخصاونة أن مديرية الزراعة تسعى من خلال هذه المشاركة إلى دعم المزارعين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تسويق منتجاتهم وإبراز جودة الإنتاج الزراعي في لواء الكورة ومحافظة إربد بشكل عام.
