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زراعة المفرق تنفذ مشاريع إنتاجية لدعم الأسر الفقيرة

بيت بلاستيكي للزراعة
بيت بلاستيكي للزراعة




 

الثلاثاء، 06-08-2024 11:27 م

الوكيل الإخباري-  قال رئيس قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة المفرق المهندس طارق النوافلة، إن مشروع الأسر الفقيرة الذي تنفذه وزارة الزراعة من خلال قطاع المشاريع والتنمية الريفية وتمكين المرأة ومشاريع مجلس محافظة المفرق، أنجز مشاريع استفادت منها العديد من الأسر .


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه جرى تخصيص 30 ألف دينار لدعم الأسر الريفية الفقيرة، موزعة على أنشطة مختلفة تنوعت بين لواءي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية، لافتا إلى أن لواء القصبة خصص له 6 معامل ألبان و3 مطابخ إنتاجية، في حين خصص للواء البادية الشمالية الغربية بيتين بلاستيكيين، و5 معامل ألبان.

gnews

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