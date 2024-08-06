زراعة المفرق تنفذ مشاريع إنتاجية لدعم الأسر الفقيرة

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أنه جرى تخصيص 30 ألف دينار لدعم الأسر الريفية الفقيرة، موزعة على أنشطة مختلفة تنوعت بين لواءي قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية، لافتا إلى أن لواء القصبة خصص له 6 معامل ألبان و3 مطابخ إنتاجية، في حين خصص للواء البادية الشمالية الغربية بيتين بلاستيكيين، و5 معامل ألبان.
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