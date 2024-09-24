سفراء يزورون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لبحث أوجه التعاون

الوكيل الإخباري- بحث المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مع وفد دبلوماسي آسيوي ضم سفراء مملكة تايلاند سوبراك برونغثورا، وجمهورية الفلبين لفريدوك سانتوس، وجمهورية إندونيسيا أدي بادمو سارونو، ومملكة ماليزيا الفدرالية محمد نصري بن عبد الرحمن، والقائمة بأعمال سفير بروناي دار السلام نورونجيباه أدانان، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون المشترك.

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وأشاد أمينُ عام المجلس الدكتور مشهور الرفاعي، خلال استقباله الوفد الدبلوماسي، بمتانة العلاقات بين المملكة وبلدان السفراء الضيوف، داعياً إلى توطيد علاقات التعاون، وتبني مبادرات تركّز على مشاريع الطاقة والتكنولوجيا والمياه والغذاء والتغير المناخي، إلى التركيز على دعم البحث العلمي.



وتناول اللقاء الذي حضرهُ رئيس الفريق الاستشاري الزمالي للمجلس، مدير عام مركز "السنكروترون" الدكتور خالد طوقان، ومستشار منتدى الفكر العربي الدكتور عمر الرفاعي، والمدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، البحث في أنشطة نقل التكنولوجيا، وتسويق نتائج البحث والابتكارات، ومبادرات دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط الباحثين في الأردن بنظرائهم في دول السفراء.