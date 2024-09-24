سفراء يزورون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لبحث أوجه التعاون

وأشاد أمينُ عام المجلس الدكتور مشهور الرفاعي، خلال استقباله الوفد الدبلوماسي، بمتانة العلاقات بين المملكة وبلدان السفراء الضيوف، داعياً إلى توطيد علاقات التعاون، وتبني مبادرات تركّز على مشاريع الطاقة والتكنولوجيا والمياه والغذاء والتغير المناخي، إلى التركيز على دعم البحث العلمي.
وتناول اللقاء الذي حضرهُ رئيس الفريق الاستشاري الزمالي للمجلس، مدير عام مركز "السنكروترون" الدكتور خالد طوقان، ومستشار منتدى الفكر العربي الدكتور عمر الرفاعي، والمدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، البحث في أنشطة نقل التكنولوجيا، وتسويق نتائج البحث والابتكارات، ومبادرات دعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط الباحثين في الأردن بنظرائهم في دول السفراء.
من جهته، قدم طوقان نبذة عن مركز "السنكروترون"، كأول مركز عالمي للتميز في البحث العلمي في الشرق الأوسط، ودوره في مجالات أبحاث علوم المواد وعلوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والآثار والبيئة والهندسة والزراعة والتطبيقات الطبية، مبديا ترحيبهُ بكل تعاون بحثي مع الدول الصديقة.
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