سفير الاتحاد الأوروبي: عروض مهرجان الأفلام الـ 37 مجانية وفي عدة محافظات

وأضاف أن المهرجان سيُقام في الفترة من 13 إلى 30 أيلول الحالي في "الهيئة الملكية للأفلام" في عمّان، مع عروض إضافية في 5 محافظات، مُبيّناً أن جميع الأفلام والأنشطة المرافقة ستكون مجانية ومفتوحة أمام الجمهور.
وأشار السفير إلى أن دورة أفلام العام الحالي ستتضمن عرض 23 فيلماً أوروبياً وأردنياً، جميعها مُزودة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والعربية، لمنح الجمهور تجربة سينمائية متنوعة.
وبيّن أن الدورة الحالية للأفلام ستتضمن جلسات نقاشية مع صنّاع أفلام أوروبيين وورش عمل مفتوحة للجمهور.
ويُنظم مهرجان الأفلام الأوروبية من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن والهيئة الملكية للأفلام، بالشراكة مع "المعاهد الوطنية للثقافة في الاتحاد الأوروبي" (EUNIC) – فرع الأردن.
