سفير الاتحاد الأوروبي: عروض مهرجان الأفلام الـ 37 مجانية وفي عدة محافظات

08:56 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745238 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف شاتزيسافاس، الاثنين، إن "مهرجان الأفلام الأوروبية" أقدم مهرجان سينمائي أجنبي يُقام في الأردن، ويحتفل العام الحالي بدورته السابعة والثلاثين تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي. اضافة اعلان





وأضاف أن المهرجان سيُقام في الفترة من 13 إلى 30 أيلول الحالي في "الهيئة الملكية للأفلام" في عمّان، مع عروض إضافية في 5 محافظات، مُبيّناً أن جميع الأفلام والأنشطة المرافقة ستكون مجانية ومفتوحة أمام الجمهور.



وأشار السفير إلى أن دورة أفلام العام الحالي ستتضمن عرض 23 فيلماً أوروبياً وأردنياً، جميعها مُزودة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والعربية، لمنح الجمهور تجربة سينمائية متنوعة.



وبيّن أن الدورة الحالية للأفلام ستتضمن جلسات نقاشية مع صنّاع أفلام أوروبيين وورش عمل مفتوحة للجمهور.



ويُنظم مهرجان الأفلام الأوروبية من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن والهيئة الملكية للأفلام، بالشراكة مع "المعاهد الوطنية للثقافة في الاتحاد الأوروبي" (EUNIC) – فرع الأردن.