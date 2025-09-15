الإثنين 2025-09-15 08:31 م
 

سلطة البترا تبحث مع الأمن العام ترتيبات استضافة بطولة التقاط الأوتاد

جانب من التحضيرات
 
الإثنين، 15-09-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، مع قائد مجموعة مراسم الأمن العام العميد عمر خليفة الجبور، التجهيزات الفنية واللوجستية لانعقاد بطولة التقاط الأوتاد المقبلة التي ستستضيفها مدينة البترا.

وأكد البريزات، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجموعة اليوم الاثنين، أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية، وتفتح آفاقا جديدة للترويج السياحي والرياضي للمدينة.


من جانبه، أكد العميد الجبور، استعداد مجموعة مراسم الأمن العام لتقديم الدعم الكامل لإنجاح البطولة المقبلة، بالصورة التي تليق بمكانة الأردن والبترا على وجه الخصوص.


ومن المقرر أن يشهد نهاية أيلول الجاري إقامة معسكر تدريبي للمشاركين على المستويين المحلي والعربي، وذلك في إطار الاستعداد للبطولة الدولية المرتقبة في عام 2026.

 
 
