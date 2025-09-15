سلطة البترا تبحث مع الأمن العام ترتيبات استضافة بطولة التقاط الأوتاد

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، مع قائد مجموعة مراسم الأمن العام العميد عمر خليفة الجبور، التجهيزات الفنية واللوجستية لانعقاد بطولة التقاط الأوتاد المقبلة التي ستستضيفها مدينة البترا.

وأكد البريزات، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجموعة اليوم الاثنين، أن استضافة مثل هذه البطولات تسهم في تعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية، وتفتح آفاقا جديدة للترويج السياحي والرياضي للمدينة.



من جانبه، أكد العميد الجبور، استعداد مجموعة مراسم الأمن العام لتقديم الدعم الكامل لإنجاح البطولة المقبلة، بالصورة التي تليق بمكانة الأردن والبترا على وجه الخصوص.