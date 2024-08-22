سلطة وادي الأردن تطلق استراتيجيتها

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026) والتي تعد خارطة طريق طويلة الأمد لتحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية لقطاع المياه، واستدامة مصادر المياه والأراضي بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة.

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وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال رعايته حفل الإطلاق، إن الاستراتيجية جاءت لتبين خطة وأهداف الحكومة في قطاع المياه لتحقيق الأمن المائي بما يتوافق مع توجيهات ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء استراتيجية طويلة الأمد لقطاع المياه لمواجهة تحدياته.



وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع كشح الموارد المائية في ظل زيادة التعداد السك اني، وتغيرات المناخ، وشح المصادر واستنزافها، وضمان الحقوق المائية المشتركة، وإعادة تأهيل أنظمة الري وتطوير برامج الصيانة ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتعزيز جهود الحصاد المائي، والحاجة إلى توفير تزويد مائي و إدارة أمثل لموارد المياه الحالية وتحقيق الأمن المائي.



وأضاف ابو السعود، إن الأردن بحاجة ماسة لمصادر غير تقليدية لتحسين التزويد المائي واستدامته، مثل مشروع الناقل الوطني الجديد، مع التوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الري، ورفع كفاءة التزويد لغايات الشرب، وتوفير المياه للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية وبناء إدارة كفؤه، ومواجهة التغيرات المناخية والحد من استنزاف المياه الجوفية، وبما يضمن استعادة الأحواض المائية الجوفية عافيتها، وتحقيق حوكمة قطاع المياه ومياه الري لتحسين الواقع الزراعي خاصة في وادي الأردن الذي يعد سلة الغذاء الوطنية وانعكاس ذلك على تحسين حياة المزارعين والمواطنين.