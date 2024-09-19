شكاوى من إغلاق الحدائق مبكرا في إربد والبلدية توضح

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
اكد الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد الكبرى غيث التل أنه تم تحديد ساعات فتح الحدائق التابعة لها حتى الساعة الحادية عشر ليلا ليومي الخميس والجمعة من كل اسبوع.
وقال التل لـ "الوكيل الإخباري" إن البلدية قررت تقليص ساعات فتح الحدائق بدءاً من يوم السبت وحتى الخميس حتى الساعة التاسعة مساء وذلك لعودة دوام المدارس وبدء فصل الخريف والأجواء الباردة.
وأضاف أن تغيير دوام الحدائق ليصبح الى الساعة التاسعة مساء هو اجراء سنوي بدأ تطبيقه والعمل به منذ بداية شهر ايلول الجاري.
وبين أن البلدية قررت تمديد ساعات دوام الحدائق نهاية الاسبوع حتى الساعة 11 ليلا من اجل اتاحة الفرصة أمام الزوار من استخدام مرافق الحدائق بكل يسر وسهولة والجلوس داخلها لقضاء اوقات الفراغ.
وكان قد اشتكى عدد من المواطنين من قرار بلدية إربد بإغلاق الحدائق من الساعة التاسعة مساء مطالبين البلدية بافساح المجال لهم بالجلوس داخلها بعد ذلك خاصة وأن الأجواء لا زالت دافئة ليلا.
يشار إلى ان 19 حديقة تابعة لبلدية إربد الكبرى انطبق عليها القرار
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