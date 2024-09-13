شكاوى من ضعف وصول المياه لمناطق في جرش

الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين في منطقة ساكب بمحافظة جرش، من ضعف ضخ وصول المياه إلى منازلهم وعدم انتظام التزويد بالمياه، في ظل زيادة الطلب وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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وقال المواطن محمود العياصرة، هناك معاناة من ضعف التزويد المائي في مناطق المسرب والهواية ونجدة؛ مما يضطر الأهالي وسكان هذه المناطق إلى شراء صهاريج مياه على نفقتهم الخاصة وبأسعار عالية لتزويد منازلهم، مشيرا إلى أن المنطقة تعاني من شح المياه وأحيانا لا تصل لفترة شهر إلى منازلهم.



وناشد المواطن محمد حسني ارشيد الجهات المعنية وسلطة المياه في المحافظة، توزيع أدوار المياه بعدالة لجميع المناطق والقرى في المحافظة، خصوصا أن هناك بعض المناطق يتم الضخ فيها بشكل مستمر وبقوة عالية، بينما مناطق أخرى يكون الضخ فيها ضعيف جدا، مؤكدا أنه يوجد فاقد مياه وتسرب في عدد من خطوط المياه وتحتاج إلى صيانة وهذا أيضا يضعف ضخ المياه لمنازلهم.



بدوره، قال مدير مديرية المياه في محافظة جرش المهندس مروان العياصرة، إن المديرية تسعى جاهدة لتوزيع المياه بعدالة لكل المناطق والأحياء السكنية والقرى في محافظة جرش؛ وذلك بهدف خدمة المواطنين وتحسين التزويد المائي لهم، مشيرا إلى أن منطقة المسرب ونجدة والحسينيات في ساكب تتم تغذية مناطق فيها بنسبة 50% والباقي من خلال صهاريج مياه معبأة من قبل المديرية وذلك لسد النقص الحاصل في التزويد المائي لهذه المناطق.



وأضاف العياصرة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن محافظة جرش مقسمة لمصدرين من المياه، الأول، مصدر مياه من داخل محافظة جرش، ويتم تزويد مناطق قصبة جرش، وضواحيها كل 14 يوما من آبار الشواهد ونبع القيروان وآبار مشتل فيصل وآبار الرياشي.