 
الأحد 2025-03-16 08:10 م
 




            

        








    

        

        

            صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة في الجريدة الرسمية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                وزارة الاستثمار
            
                

                    وزارة الاستثمار
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        08:05 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  صدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منح بطاقة المستثمر بكافة فئاتها (أ، ب، ج) وأفراد عائلة المستثمر الحاصل على البطاقة فئة (أ، ب، ج) لسنة 2025، صادرة بمقتضى المادة 17/ب) من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022.
اضافة اعلان

وبحسب (المادة 3/أ) من النظام تهدف وزارة الاستثمار من إصدار البطاقة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات لدى الدوائر والجهات الرسمية لتعطى الأولوية لحاملها في إنجاز المعاملات لدى تلك الدوائر والجهات والحصول على خدمة مميزة وبكفاءة عالية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات المطلوبة للمشاريع الاستثمارية.

وتهدف إلى منح حامل البطاقة أولوية في إنجاز معاملاته لدى الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، والتعريف بحاملها لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية، إضافة إلى تسهيل دخول حاملها وتنقله من خلال المراكز الحدودية والمطارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم أثناء قدومهم إلى المملكة بشكل منفرد.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الاستثمار
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة في الجريدة الرسمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جعفر حسان
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مديرية الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            القبض على شخص أساء لرقيب سير وظهر في فيديو جرى تداوله
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارادة ملكية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الأوقاف
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            اختتام بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                صورة عامة للعاصمة عمّان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            الاردن .. كتلة هوائية باردة وانخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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