صور - العقبة تستقبل 2451 سائحاً على متن باخرة سياحية

وكان على متن الباخرة التي رست الساعة 8 صباحاً (2451) سائحاً معظمهم من الجنسية السعودية ، فيما بلغ عدد طاقمها التشغيلي 1498، إذ كان بانتظار السياح حافلات لنقلهم الى مواقع سياحية في العقبة والبتراء ووادي رم .
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