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صور - العقبة تستقبل 2451 سائحاً على متن باخرة سياحية

الباخرة السياحية في ميناء العقبة
الباخرة السياحية في ميناء العقبة
الثلاثاء، 07-01-2025 10:07 ص
الوكيل الإخباري-  استقبل ميناء العقبة صباح اليوم الثلاثاء الباخرة السياحية (AROYA) قادمة من ميناء (جدة/ السعودية) .اضافة اعلان


وكان على متن الباخرة التي رست الساعة 8 صباحاً (2451) سائحاً معظمهم من الجنسية السعودية ، فيما بلغ عدد طاقمها التشغيلي 1498، إذ كان بانتظار السياح حافلات لنقلهم الى مواقع سياحية في العقبة والبتراء ووادي رم .


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أخبار محلية صور - العقبة تستقبل 2451 سائحاً على متن باخرة سياحية



 




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