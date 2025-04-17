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صيانة لشجرة معمرة في جرش .. تعرف على التفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 17-04-2025 12:52 م
الوكيل الإخباري- أجرت مديرية زراعة محافظة جرش بالتعاون مع مديرية الحراج، صيانة لإحدى الأشجار المعمرة والتاريخية من نوع "البطم الأطلسي" الواقعة في منطقة سوف .اضافة اعلان


وقالت مديرة زراعة محافظة جرش الدكتورة علا خلف محاسنة، إن صيانة هذه الشجرة تأتي ضمن نهج الوزارة في حماية الغابات والأشجار المعمرة التي تمثل جزءاً من تراث الأردن الطبيعي والتاريخي، مشيرةً إلى أن الشجرة تحظى بأهمية بيئية وتاريخية.

وأضافت، إن أعمال الصيانة نُفذت على مدار 4 أيام من قبل فريق فني مختص من مديريتي الحراج وزراعة جرش، وشملت إصلاح التشوهات في الساق الرئيس وتقليم الأغصان الجافة والمصابة وإعادة تشكيل الشجرة لضمان توازنها الهيكلي باستخدام مواد وآليات متخصصة تحميها من الإصابات والآفات.

وأكدت محاسنة، أن هذا الجهد يعكس روح العمل التشاركي بين مختلف المديريات ويجسد القيم الجوهرية لوزارة الزراعة في الحفاظ على الإرث البيئي والتاريخي للأجيال المقبلة.
 
gnews

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