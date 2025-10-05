طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن البطاقة ثمنها 1.2 دينار، وتهدف إلى التوعية بأهمية الخدمات البريدية، وإبراز دور البريد في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وتسليط الضوء على التطورات الحديثة في قطاع البريد، خاصة في ظل التحول الرقمي وازدهار التجارة الإلكترونية.
ودعت الشركة الراغبين في الحصول على هذا الإصدار إلى مراجعة مديرية المتحف والطوابع البريدية في مبنى الشركة بالمقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارًا من صباح الخميس المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية
-
قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة
-
دائرة قاضي القضاة تستقبل لجنة تطوير قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني
-
وفاة الشاب ناجي الجابري بحادث غرق في مصر
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك
-
بحث التعاون بين ديوان المحاسبة والسفارة الهولندية
-
زراعة إربد تفتح باب التسجيل لمهرجان الرمان والمنتجات الريفية
-
العيسوي يعزي عشيرة المجالي