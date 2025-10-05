الأحد 2025-10-05 06:45 م
 

طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي
طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي
 
الأحد، 05-10-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-  طرحت شركة البريد الأردني بطاقة بريدية تذكارية خاصة بمناسبة يوم البريد العالمي.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن البطاقة ثمنها 1.2 دينار، وتهدف إلى التوعية بأهمية الخدمات البريدية، وإبراز دور البريد في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول، وتسليط الضوء على التطورات الحديثة في قطاع البريد، خاصة في ظل التحول الرقمي وازدهار التجارة الإلكترونية.

ودعت الشركة الراغبين في الحصول على هذا الإصدار إلى مراجعة مديرية المتحف والطوابع البريدية في مبنى الشركة بالمقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارًا من صباح الخميس المقبل.


Image1_1020255181029623626158.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

عربي ودولي إيران تحذر: 19 سدا رئيسيا مهددة بالجفاف وسط تصاعد أزمة المياه

تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

عربي ودولي تصريحات نارية من ترامب بعد تلقيه الرد على خطته

ا

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ا

منوعات عاصفة ثلجية غير مسبوقة تحاصر ألف سائح على جبل إيفرست

طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

أخبار محلية طرح بطاقة تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي

خ

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأرصاد" والهيئة البحرية

قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أخبار محلية قرابة 156 ألف واقعة ولادة للأردنيين في 2024 .. و28 ألف واقعة وفاة

أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين

طب وصحة أكثر أمراض القلب انتشارا بين المراهقين



 
 





الأكثر مشاهدة