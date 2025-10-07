لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

وأشاد الشواربة بعمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية القائمة على التعاون المستمر، مؤكداً حرص أمانة عمّان على تعزيز العلاقات الثنائية بين عمّان والدوحة، ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.
من جهته، أبدى السفير القطري استعداد الحكومة القطرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.
كما التقى الشواربة سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين عمّان ومسقط في مختلف مجالات العمل البلدي.
وأكد الشواربة، خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص الأمانة على تعزيز العلاقات الثنائية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة.
بدوره، أكد السفير العُماني استعداد حكومته لتوطيد أواصر التعاون وتعميق العلاقات في كافة المجالات التي تخدم البلدين.
