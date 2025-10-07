الثلاثاء 2025-10-07 05:26 م
 

لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان
لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان
 
الثلاثاء، 07-10-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   التقى رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في مكتبه اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين عمّان والدوحة.اضافة اعلان


وأشاد الشواربة بعمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية القائمة على التعاون المستمر، مؤكداً حرص أمانة عمّان على تعزيز العلاقات الثنائية بين عمّان والدوحة، ودعم مجالات العمل المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

من جهته، أبدى السفير القطري استعداد الحكومة القطرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين.

كما التقى الشواربة سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين عمّان ومسقط في مختلف مجالات العمل البلدي.

وأكد الشواربة، خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص الأمانة على تعزيز العلاقات الثنائية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة.

بدوره، أكد السفير العُماني استعداد حكومته لتوطيد أواصر التعاون وتعميق العلاقات في كافة المجالات التي تخدم البلدين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

أخبار محلية لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

عربي ودولي مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

لار

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن الجيش حول سقوط شظايا جسم في العقبة

سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

أخبار محلية سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية مكافحة الفساد: توقيف موظفين اثنين بشركة العقبة للنقل اللوجستي

تعبيرية

عربي ودولي اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن باتجاه مدينة إيلات

قلقل

المرأة والجمال 5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود



 
 





الأكثر مشاهدة