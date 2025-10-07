الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية بستوكهولم

وتأتي الزيارة في إطار بحث فرص التعاون بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وشركة ساب المصنعة لأحدث الآليات والتقنيات العسكرية.
واستمع جلالة الملك إلى شرح من أعضاء مجلس الإدارة حول عمل الشركة وتطورها منذ تأسيسها عام 1937، واطلع على أحدث صناعاتها، خاصة أنظمة الرادار وآليات الدفاع.
ورافق جلالته، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة السير: تشرين الأول 2024 يسجل أعلى نسبة بحوادث الإصابات
-
افتتاح مستودعات طبية ووحدة تصوير الثدي في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود
-
حوارية عن قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي
-
الفايز يستقبل رسمياً رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المملكة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تسلل طائرتين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا ً عسكرياً عمانياً