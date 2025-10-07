الثلاثاء 2025-10-07 07:51 م
 

الملك يزور شركة ساب المختصة في الصناعات العسكرية بستوكهولم

الملك يطلع على أحدث الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية في شركة ساب
الملك يطلع على أحدث الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية في شركة ساب
 
الثلاثاء، 07-10-2025 05:27 م
الوكيل الإخباري-  زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، شركة ساب (SAAB) المختصة في الصناعات العسكرية في ستوكهولم.اضافة اعلان


وتأتي الزيارة في إطار بحث فرص التعاون بين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وشركة ساب المصنعة لأحدث الآليات والتقنيات العسكرية.

واستمع جلالة الملك إلى شرح من أعضاء مجلس الإدارة حول عمل الشركة وتطورها منذ تأسيسها عام 1937، واطلع على أحدث صناعاتها، خاصة أنظمة الرادار وآليات الدفاع.

ورافق جلالته، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
 
 
