وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

11:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748914 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية المصري، إن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المطروح بشأن الأوضاع في قطاع غزة يتطلب إعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع، تمهيدًا لتطبيق بنود الاتفاق والتهيئة لظروف إطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية. اضافة اعلان





وأوضح الوزير أن هدف المفاوضات الحالية هو تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل تحسين الأوضاع الميدانية وخلق بيئة تتيح إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.



وأشار إلى أن المباحثات التي تجريها مصر تشمل وضع خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل غزة، وذلك تمهيدًا للانسحاب الكامل من القطاع، وفق ما جاء في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، في سبيل إنهاء التصعيد وضمان الالتزام بخطوات التهدئة وفق المرجعيات المتفق عليها.