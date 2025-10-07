وزير الخارجية المصري: هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق

وأوضح الوزير أن هدف المفاوضات الحالية هو تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل تحسين الأوضاع الميدانية وخلق بيئة تتيح إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.
وأشار إلى أن المباحثات التي تجريها مصر تشمل وضع خرائط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل غزة، وذلك تمهيدًا للانسحاب الكامل من القطاع، وفق ما جاء في مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، في سبيل إنهاء التصعيد وضمان الالتزام بخطوات التهدئة وفق المرجعيات المتفق عليها.
-
أخبار متعلقة
-
استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل في شرم الشيخ ظهر اليوم
-
"الأغذية العالمي": قطاع غزة يحتاج الآن للغذاء على نطاق واسع
-
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة بمحيط غزة
-
قناة إسرائيلية: رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة
-
ترامب: نحن قريبون جدا من اتفاق في غزة
-
عامان من الإبادة في غزة.. محو أُسر كاملة وتدمير معظم أرجاء القطاع
-
لقاءات متواصلة بين الوسطاء ووفد من حركة حماس اليوم في شرم الشيخ
-
تظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بصفقة تبادل أسرى