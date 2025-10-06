الإثنين 2025-10-06 07:28 ص
 

الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

الإثنين، 06-10-2025 07:13 ص

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 33 - 15، وفي مناطق السهول 30 - 15، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.

 
 
