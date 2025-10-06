الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 11، وفي مناطق البادية 33 - 15، وفي مناطق السهول 30 - 15، وفي الأغوار الشمالية 34 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 22، وفي خليج العقبة 33 - 21 درجة مئوية.
