الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

اضافة اعلان