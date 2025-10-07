الثلاثاء 2025-10-07 05:26 م
 

سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

الثلاثاء، 07-10-2025 04:18 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مواطنون بسقوط شظايا أجسام طائرة على مدينة العقبة عصر اليوم الثلاثاء.
وتسببت الشظايا بأضرار مادية بسيطة في مركبة أحد المواطنين.

ويأتي ذلك بعد إعلان الاحتلال اعتراض مُسيّرة أُطلقت من اليمن فوق إيلات المجاورة لمدينة العقبة.

 
 
