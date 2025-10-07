سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

الوكيل الإخباري- أفاد مواطنون بسقوط شظايا أجسام طائرة على مدينة العقبة عصر اليوم الثلاثاء.

وتسببت الشظايا بأضرار مادية بسيطة في مركبة أحد المواطنين.

