الثلاثاء 2025-10-07 05:26 م
 

تفعيل عيادة القوقعة في مركز صحي القادسية بجرش

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-   فعّلت مديرية صحة جرش عيادة القوقعة في مركز صحي القادسية الأولي داخل المحافظة، لتقديم خدمات علاج السمع والنطق، بالإضافة إلى إجراء فحوصات القوقعة، وفقًا لمدير صحة جرش، صائب أبو عبود.

اضافة اعلان


وقال أبو عبود  إن تفعيل العيادة جاء بمبادرة من مؤسسة ولي العهد، ضمن مبادرة "سمع بلا حدود"، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم استحداث العيادة ضمن إطار هذه المبادرة.


وأضاف أن العيادة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المراكز الصحية في محافظة جرش وإقليم الشمال، مبينا أنه تم تجهيزها لتقديم خدماتها للمراجعين ضمن المبادرة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

أخبار محلية لقاءات دبلوماسية في أمانة عمّان لتعزيز العلاقات مع قطر وسلطنة عُمان

مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

عربي ودولي مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

لار

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن الجيش حول سقوط شظايا جسم في العقبة

سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

أخبار محلية سقوط شظايا اجسام طائرة في العقبة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية مكافحة الفساد: توقيف موظفين اثنين بشركة العقبة للنقل اللوجستي

تعبيرية

عربي ودولي اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن باتجاه مدينة إيلات

قلقل

المرأة والجمال 5 تسريحات لإخفاء الشعر الخفيف مستوحاة من نجمات هوليوود



 
 





الأكثر مشاهدة