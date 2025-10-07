تفعيل عيادة القوقعة في مركز صحي القادسية بجرش

الوكيل الإخباري- فعّلت مديرية صحة جرش عيادة القوقعة في مركز صحي القادسية الأولي داخل المحافظة، لتقديم خدمات علاج السمع والنطق، بالإضافة إلى إجراء فحوصات القوقعة، وفقًا لمدير صحة جرش، صائب أبو عبود.

اضافة اعلان



وقال أبو عبود إن تفعيل العيادة جاء بمبادرة من مؤسسة ولي العهد، ضمن مبادرة "سمع بلا حدود"، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم استحداث العيادة ضمن إطار هذه المبادرة.