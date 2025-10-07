تفعيل عيادة القوقعة في مركز صحي القادسية بجرش

وقال أبو عبود إن تفعيل العيادة جاء بمبادرة من مؤسسة ولي العهد، ضمن مبادرة "سمع بلا حدود"، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم استحداث العيادة ضمن إطار هذه المبادرة.
وأضاف أن العيادة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المراكز الصحية في محافظة جرش وإقليم الشمال، مبينا أنه تم تجهيزها لتقديم خدماتها للمراجعين ضمن المبادرة.
