مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران

وبحسب ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية قام مسلحون من جماعة معارضة بإلقاء قنبلة يدوية وإطلاق النار على المقر في ساعات الليل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحرس وقوى الأمن الإيرانية.
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت قوات الأمن الإيرانية عملية لملاحقة منفذي الهجوم، مؤكدة استمرار جهودها الأمنية في مواجهة الهجمات المسلحة والمعارضة الداخلية.
روسيا اليوم
