طرح مناقصة لإنشاء ممرات مشاة وعواكس أمام بوابات حدائق الملك عبد الله

الوكيل الإخباري- طرحت بلدية لواء بني عبيد مناقصة لإنشاء ممرات مشاة وعواكس أمام البوابات الرئيسية لحدائق الملك عبد الله.

اضافة اعلان



وقالت رئيسة لجنة بلدية لواء بني عبيد المهندسة منار ردايدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد، إن كلفة المناقصة تبلغ نحو 10 آلاف دينار، وسيتم إنشاؤها في أقل من شهر، نظرا لأهميتها وارتباطها المباشر بسلامة الزوار واعتبارها من أساسيات السلامة المرورية لأي مرفق عام يرتاده المواطنون.