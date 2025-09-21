طرح مناقصة لإنشاء ممرات مشاة وعواكس أمام بوابات حدائق الملك عبد الله

وقالت رئيسة لجنة بلدية لواء بني عبيد المهندسة منار ردايدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاحد، إن كلفة المناقصة تبلغ نحو 10 آلاف دينار، وسيتم إنشاؤها في أقل من شهر، نظرا لأهميتها وارتباطها المباشر بسلامة الزوار واعتبارها من أساسيات السلامة المرورية لأي مرفق عام يرتاده المواطنون.
وأكدت أن البلدية تبذل كل ما تستطيع لتوفير الخدمات للمواطنين وتسهيل وصولهم وتوفير شبكة طرق حديثة ومتطورة تلبي احتياجاتهم وتراعي سلامتهم وتوفر الوقت والراحة لهم.
