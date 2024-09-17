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طقس الثلاثاء.. معتدل نهارا بارد ليلاً حتى الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 07:04 ص
الوكيل الإخباري-   تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، اقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما و تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يوم الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12, وفي مناطق البادية 32 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
 
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