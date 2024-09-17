طقس الثلاثاء.. معتدل نهارا بارد ليلاً حتى الجمعة

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويبقى الطقس يوم الجمعة، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12, وفي مناطق البادية 32 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.
-- (بترا)
-
أخبار متعلقة
-
ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالكرك
-
رئيس الوزراء يهنئ بالمولد النبوي الشريف
-
الأردن يدين بأشد العبارات محاولة اغتيال ترامب
-
تجار السيارات يطالبون بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي العلاونة ومحافظة
-
الكابتن الخشمان يهنىء الدكتور البطاينة
-
الإفتاء: حرمة خلط قراءة القرآن بالألحان والموسيقى
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف